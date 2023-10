Das Geburtstags-Horoskop für den 14. Oktober 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Mond rät Ihnen aber, in den kommenden zwölf Monaten auch immer wieder auf Ihr Bauchgefühl zu hören. Manchmal spüren Sie, was vor sich geht, bevor Sie es konkret wissen. Am wichtigsten ist Ihr eigener Seelenfrieden, denn nur, wenn Sie mit sich im Reinen sind, können Sie anderen helfen. Nehmen Sie sich zwischendrin also immer mal wieder ein wenig Zeit für sich selbst!

Ihre besten Zeiten: 22. – 24. Dezember (neue Kontakte knüpfen), 11. – 13. März (inneren Frieden finden), 19. – 21. Juni (Lebensfreude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Balance, Entschlossenheit und die Konzentration auf das Wesentliche.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich will.

An diesem Tag geboren: Dwight D. Eisenhower, Heinrich Lübke, Roger Moore, Cliff Richard, Ralph Lauren.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf wunderbare Begegnungen und schöne Stunden mit der Familie.