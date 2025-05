Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 2. bis 8. Juni 2025

Der Juni ist da, und der Mond begleitet uns durch diese Pfingstwoche. Leider nicht nur mit positiven Energien... Bereits am Dienstag, dem 3. Juni, sorgt er im Quadrat zur Sonne und zu Merkur für Spannungen und Missverständnisse. Am Tag darauf wird es etwas besser, denn ein inspirierendes Mond-Uranus-Trigon weckt unsere Kreativität. Allerdings steht der Mond am selben Tag auch im Quadrat zu Jupiter und in Opposition zu Saturn und Neptun. Das wirft Zweifel auf, die den Streitigkeiten vom Dienstag nicht gerade guttun.

Tatsächlich wird es erst zum Ende der Woche besser: Im Trigon zu Merkur sorgt der Mond für klare Gedanken und gute Gespräche. Am Samstag und Sonntag sollten wir uns viel Zeit für uns selbst nehmen und uns in Achtsamkeit üben. Dann können wir das Pfingstwochenende nach der herausfordernden Woche doch noch genießen!

Lesen Sie außerdem: Monatshoroskop Juni 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit zum Sommerbeginn