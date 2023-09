Das Geburtstags-Horoskop für den 15. September 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Neumond rät Ihnen, im nächsten Lebensjahr Prioritäten zu setzen. Erst sollte alles gut zu Ende gebracht werden, bevor es mit etwas Neuem losgeht. Wenn Sie das beherzigen, dürfte Ihnen vieles von dem gelingen, was Sie in die Wege leiten. An guten Ideen mangelt es Ihnen jedenfalls nicht. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von guten Freunden beraten!

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. November (Überraschungen), 19. – 22. Februar (kreative Phase), 16. – 18. August (Glück mit Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lukrative Chancen und Unterstützung bei Ihren Vorhaben.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Es gibt immer eine zweite Chance.

An diesem Tag geboren: Jean Renoir, Agatha Christie, Prinz Harry, Helmut Schön, Ettore Bugatti, Carl Diercke.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue und spannende Erlebnisse, die Ihr Herz erfreuen.