Das Geburtstags-Horoskop für den 18. August 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Mond mahnt, im nächsten Lebensjahr auch den einen oder anderen Kompromiss einzugehen, wenn es angebracht ist. Sie ersparen sich damit privat und beruflich einigen Ärger, vor allem wenn es sowieso nur um unwichtige Kleinigkeiten geht. Mars gibt aber grünes Licht, wenn es um kleine Verbesserungen am Arbeitsplatz geht. Sie legen ein bemerkenswertes Organisationstalent an den Tag. Der Schlüssel zum Erfolg heißt allerdings Geduld! Nicht alles wird im ersten Anlauf so funktionieren, wie Sie sich das vorstellen. Bleiben Sie dann einfach weiter am Ball, es ist nicht zu Ihrem Schaden.

Ihre besten Zeiten: 1. – 3. November (positive Energien), 10. – 12. April (erfolgreich), 23. – 25. Juni (glückliche Fügungen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Klarheit, Ehrgeiz und Ausdauer.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich schaffe, was ich mir vornehme.

An diesem Tag geboren: Christian Slater, Heino Ferch, Franz Joseph I., Harald Schmidt, Patrick Swayze, Robert Redford.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich fallen lassen können bei Ihren liebsten Menschen.