Das Geburtstags-Horoskop für den 2. April 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Als Widder schwimmen Sie ganz gern mal gegen den Strom und das ist soweit auch völlig in Ordnung. Der Mond mahnt aber, im nächsten Lebensjahr auch den einen oder anderen Kompromiss einzugehen, wenn es angebracht ist. Sie ersparen sich damit privat und beruflich einigen Ärger, vor allem wenn es sowieso nur um unwichtige Kleinigkeiten geht. Mars gibt aber grünes Licht, wenn es um kleine Verbesserungen am Arbeitsplatz geht. Sie legen ein bemerkenswertes Organisationstalent an den Tag. Der Schlüssel zum Erfolg heißt allerdings Geduld! Nicht alles wird im ersten Anlauf so funktionieren, wie Sie sich das vorstellen. Bleiben Sie dann einfach weiter am Ball, es ist nicht zu Ihrem Schaden.

Ihre besten Zeiten: 18. – 20. Juni (Lebensfreude), 28. – 30. November (gutes Gelingen), 8. – 10. Januar (geniale Ideen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Glückliche Fügungen, Selbstvertrauen und tolle Chancen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich verdiene Gutes in meinem Leben.

An diesem Tag geboren: Hans Christian Andersen, Jürgen Drews, Casanova, Thomas Jefferson, Alec Guiness.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf der Erfolgstreppe wieder ein Stück weiterkommen.

