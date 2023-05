Das Geburtstags-Horoskop für den 20. Juli 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Bei wichtigen Gesprächen zeigen Sie sich gewitzt und klug, dank Merkur in Ihrem Zeichen mangelt es Ihnen nicht an den richtigen Worten. Das dürfte sich im nächsten Lebensjahr sowohl finanziell wie auch in Sachen Karriere positiv auswirken: Sie haben das nötige Geschick, um die richtigen Informationen zu bekommen oder um bessere Konditionen zu verhandeln. Es gelingt Ihnen auch, zu zeigen, was alles in Ihnen steckt. Vielleicht können Sie sich ja für ein neues Themengebiet oder ein Hobby begeis­tern? Wer die kindliche Neugier auch als Erwachsener nicht verliert, wird mit wunderbaren Erfahrungen belohnt.

Ihre besten Zeiten: 18. – 20. November (Freunde treffen), 1. – 3. April (gut für Finanzen), 14. – 16. Juni (Liebeschancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Klarheit in privaten Beziehungen, Vernunft und Disziplin.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich an dir habe.

An diesem Tag geboren: Vitali Klitschko, Kevin Großkreutz, Edgar Degas, Gottfried Keller, Samuel Colt, Juliane Werding.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie lernen Ihre Grenzen kennen und wachsen über sich hinaus.

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!