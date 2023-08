Das Geburtstags-Horoskop für den 21. August 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dem Mond ist es zu verdanken, wenn Sie sich im nächsten Lebensjahr mehr und mehr geborgen und sicher fühlen. Sie übernehmen mehr Verantwortung für Ihre Geschicke und genau das verleiht Ihnen eine innere Stärke, mit der Sie jede Herausforderung meistern können. Eine kleine Einschränkung gibt es aber: Wenn Ihnen jemand das Blaue vom Himmel verspricht, ist Vorsicht angesagt. Haken Sie dann lieber zweimal nach und prüfen Sie, ob das überhaupt möglich ist, was man Ihnen da verkaufen will – ansonsten lieber Hände weg, Sie schaffen es auch so.

Ihre besten Zeiten: 8. – 10. November (kluges Vorgehen), 1. – 3. Januar (sich über etwas klar werden), 13. – 15. April (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Die Fähigkeit, loszulassen und das Leben zu genießen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lebe im Hier und Jetzt.

An diesem Tag geboren: Kenny Rogers, Usain Bolt, Count Basie. Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen. Auf neue berufliche Herausforderungen.