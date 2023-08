Das Geburtstags-Horoskop für den 22. August 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Lassen Sie nicht gleich den Kopf hängen, wenn in den kommenden zwölf Monaten alles ein bisschen gemächlicher zugeht. Wenn Sie erst mal damit anfangen, an sich und der Welt zu zweifeln, wird gar nichts mehr vorwärts gehen. Positives Denken ist also angesagt. Sie verfügen ohnehin über recht viel Power, es ist nur wichtig, dass Sie den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen. Privat erhalten Sie viel Rückhalt, das liegt unter anderem auch daran, dass Sie sich nicht scheuen, Ihre Liebe und Zuneigung offen zu zeigen.

Ihre besten Zeiten: 5. – 7. November (flirten und Spaß haben), 1. – 3. Mai (Liebeschancen), 27. – 29. Juni (gutes Gelingen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Neue Impulse, Inspiration und Vielseitigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich respektiere deine Meinung.

An diesem Tag geboren: Leni Riefenstahl, Gorch Fock, Dorothy Parker, Claude Debussy, Annie Proulx, Rico Groß.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf interessante Kontakte, die Sie knüpfen werden.