Das Geburtstags-Horoskop für den 21. Februar 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit erstaunlicher Ausdauer verfolgen Sie im nächsten Lebensjahr Ihre Ziele. Nur weiter so, das steht Ihnen gut – Sie werden sehen, was Sie alles erreichen können, wenn Sie am Ball bleiben. Wenn Sie hin und wieder einmal innerliche Unruhe verspüren, liegt das an Mars und Uranus. Das ist nicht weiter tragisch, lassen Sie sich nicht aus dem Konzept bringen, Ihr Umfeld hilft Ihnen sicher gern dabei. Und da Ihnen im neuen Lebensjahr auch Venus zur Seite steht, haben Sie die besten Liebeschancen überhaupt.

Ihre besten Zeiten: 26. – 28. April (gut für Sport), 16. – 18. Juli (Romantik), 23. – 25. Dezember (Liebeschancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Durchsetzungskraft, gute Argumente und Sinn für die Realität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Mein Weg führt zum Erfolg.

An diesem Tag geboren: Margarethe von Trotta, Robert Mugabe, Waldemar Bonsels, Henrik Dam, Nina Simone.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie haben eine Menge neuer Ideen, die großen Anklang finden.

