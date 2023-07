Das Geburtstags-Horoskop für den 21. Juli 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Eigentlich läuft doch alles bestens in den folgenden zwölf Monaten. Am Arbeitsplatz beweisen Sie, was alles in Ihnen steckt, Sie scheuen auch vor etwas anspruchsvolleren Aufgaben nicht zurück. Und privat zeigen Sie sich von Ihrer herzlichen Seite, Sie kümmern sich rührend darum, dass es Ihrer Familie und Ihren Freunden gut geht. Saturn streut trotzdem manchmal Selbstzweifel. Es ist zwar nicht verkehrt, das eigene Handeln hin und wieder zu überdenken, doch vergraben brauchen Sie sich in so düsteren Gedanken auch nicht, genießen Sie das Leben!

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. September (neue Chancen), 27. – 29. März (Liebesglück), 1. – 3. Juni (Kontakte knüpfen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Klarheit, Scharfsinn und Intuition.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf die Stimme der Vernunft.

An diesem Tag geboren: Ernest Hemingway, Robin Williams, Hans Fallada, Cat Stevens.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Festzustellen, wie viel Sie eigentlich in Ihrem Leben schon geleistet haben. Sie dürfen stolz auf sich sein.