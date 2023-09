Das Geburtstags-Horoskop für den 21. September 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Bitte nicht gleich den Kopf hängen lassen, wenn etwas im ersten Anlauf nicht hinhaut. Der Mond im Quadrat warnt davor, in dieser Situation die Schuld bei anderen zu suchen. Wenn Sie mal genau hinsehen, hat das sogar Vorteile: Sie können sich noch besser vorbereiten, noch mehr Informationen sammeln, bevor Sie loslegen. Mit ein wenig Geduld können Sie ohnehin erreichen, was Sie sich vorgenommen haben. Es wird sich auszahlen, wenn Sie am Ball bleiben!

Ihre besten Zeiten: 9. – 11. Januar (tolle Ausstrahlung), 23. – 25. Februar (Liebeschancen), 6. – 8. September (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Fantasie, Fürsorglichkeit und Intuition.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lasse mich von meiner Intuition leiten.

An diesem Tag geboren: Kardinal Reinhard Marx, Bill Murray, Leonhard Cohen, Friedrich III., Larry Hagman.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie dürfen sich auf mehr Erfolg im Job freuen. Sie bekommen, was Sie möchten.