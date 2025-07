Das Traumsterne-Horoskop ab dem 22. Juli 2025: Ihr himmlischer Lebenskompass im Hochsommer

Am Donnerstag dann kommt das, was viele sich oft wünschen, aber selten fühlen: starker kosmischer Rückhalt. Saturn schenkt Ihnen genau die Portion Ausdauer, die Sie brauchen, um Ihre neue Richtung auch konsequent umzusetzen. Was am Anfang wie ein Wunschtraum aussah, bekommt jetzt Struktur und Perspektive.

Und wenn Sie sich fragen, wer dabei an Ihrer Seite steht, flüstert Neptun Ihnen die Antwort zu. In kleinen Gesten, stillen Blicken oder inspirierenden Begegnungen spüren Sie, wer wirklich zu Ihnen gehört. Das stärkt nicht nur Ihr Vertrauen in andere, sondern vor allem in sich selbst.

Der Neumond im Löwen bringt an diesem Tag schließlich alles auf den Punkt: Sie dürfen Ihre Herzenswünsche neu formulieren. Laut oder leise, aber mit voller Überzeugung. Das Universum lauscht! Und sollte ein leiser Zweifel anklopfen, gibt Ihnen dieser kreative Neumond genau die emotionale Kraft, die Sie brauchen, um nicht aufzugeben.

