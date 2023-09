Das Geburtstags-Horoskop für den 20. September 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Mond wissen Sie Ihre Energien in die richtigen Bahnen zu lenken. Keine spontanen Schnellschüsse, nein, Sie gehen erst in sich und überlegen, was das Richtige ist. Bravo! Überhaupt bekommt es Ihnen gut, wenn Sie öfter mal abseits des Rummels in die Stille gehen und auf Ihre innere Stimme hören. Das kann ein Wellness­Wochenende sein oder Sie setzen sich an einen See und lassen die Gedanken fließen. Das gibt enorme Kraft für den Alltag!

Ihre besten Zeiten: 17. – 19. Dezember (Klarheit bekommen), 23. – 25. April (kreative Energien), 1. – 3. August (gute Intuition).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Einfallsreichtum, Aufgeschlossenheit und sympathische Ausstrahlung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin offen für alles.

An diesem Tag geboren: Sophia Loren, Sabine Christiansen, Rudolf-August Oetker, Friedrich Soennecken, Julian Draxler.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie lernen Ihre Grenzen kennen und wachsen über sich hinaus.