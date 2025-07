Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 21. bis 27. Juli 2025

Die Sterne sind aus der Sommerpause zurück und somit wird diese Woche wohl aufregender als die letzte. Das spüren wir vor allem am Dienstag, wenn die Sonne in das Sternzeichen Löwe wandert. Das wird eine wahre Freude! Wir haben wieder mehr Energie und wollen jeden einzelnen Tag und jeden Sonnenstrahl mit jeder Faser des Körpers aufnehmen und feiern.

Der Mittwoch wird zwar nicht ganz so glorreich, aber mit ein wenig Fingerspitzengefühl und Sensibilität wird auch das ein guter Tag. Die Sonne verbindet sich mit Uranus, was die eine oder andere Überraschung bringen kann. Wir scharren mit den Hufen, wollen das Leben spüren und vergessen dabei vielleicht unsere Lieben. Es ist völlig okay, mal ein wenig mehr Freiraum und Zeit für sich einzufordern. Das sollte aber kommuniziert werden, sonst gibt es Ärger. Da Venus auch noch im Quadrat zu Mars steht, sprechen Frauen und Männer kaum die gleiche Sprache. Also Streit bitte umkurven!

Am Donnerstag steht der Neumond im Löwen. Wir sind mutig und können Ängste überwinden. Das Sonne-Saturn-Trigon verspricht Erfolg, vor allem beruflich. Es dauert, aber es wird sich lohnen. Sonne und Neptun helfen uns dabei, auf das Gute zu vertrauen und da ja auch Merkur immer noch rückläufig ist, nehmen wir die Herausforderung des Wartens an und gehen der Zukunft langsam und Schritt für Schritt entgegen. Das bedeutet auch Sicherheit und ist deswegen gar nicht verkehrt.

Der Freitag kann magisch werden! Die Sonne trifft auf Pluto und zusammen mit all den anderen positiven Energien, strahlen wir mit der Sommersonne um die Wette. Unsere Aura schimmert hell und goldfarben. So schön!