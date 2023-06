Das Geburtstags-Horoskop für den 23. Juni 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Jupiter blühen Sie in den kommenden zwölf Monaten geradezu auf. Spektakuläre Sprünge zeichnen sich zwar keine ab, aber Sie verstehen es ganz wunderbar, die kleinen Freuden des Alltags mehr zu genießen. Ob Sie sich ein Wellnesswochenende mit der Freundin gönnen oder ein Candle-Light-Dinner mit dem Partner veranstalten, Sie wissen all das Gute in Ihrem Leben zu schätzen. Schlagen Sie aber bitte lieb gemeinte Tipps von erfahrenen Kollegen oder aus der Familie nicht gleich in den Wind, hören Sie erstmal aufmerksam zu, was man Ihnen zu sagen hat.

Ihre besten Zeiten: 19. – 12. Oktober (Geldgewinn), 2. –7. März (Liebesgeflüster), 1. – 7. April (gut für Wellness).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstbewusstsein, Willenskraft.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich beschenke mich selbst.

An diesem Tag geboren: Zinédine Zidane, Eduard VIII., John Sheperd-Barron, Michèle Mouton

Wo­rauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Neue Ideen bringen Sie im Job ein ganzes Stück weiter.