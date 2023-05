Das Geburtstags-Horoskop für den 23. Mai 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Halten Sie kurz inne, bevor Sie die Kerzen auf der Torte ausblasen und überlegen Sie, was Sie sich für das nächste Lebensjahr vornehmen. Nicht dass Ihnen die Erfolge einfach so in den Schoß fallen werden, so einfach ist es leider auch wieder nicht. Aber der Mond unterstützt Sie nach Kräften, wenn Sie sich für Ihre Ziele wirklich ins Zeug legen. Also, Wunsch formulieren, Verbündete suchen und am Ball bleiben, dann können Sie vieles erreichen!

Ihre besten Zeiten: 10. – 12. Oktober (gute Intuition), 15. – 17. November (gut für Weiterbildung), 5. – 7. Januar (neue Kontakte knüpfen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ausdauer, Engagement und Klarheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich gebe nicht auf.

An diesem Tag geboren: Otto Lilienthal, Dieter Hildebrandt, Anatoli Karpow, Wotan Wilke Möhring, Rubens Barrichello.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie gehen mit Power neue Herausforderungen an und meistern diese mit Bravour.

