Das Geburtstags-Horoskop für den 25. November 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit Zuversicht und Begeisterungsfähigkeit starten Sie ins nächste Lebensjahr. Wenn Sie etwas wirklich wollen, zeigen Sie Einsatzfreude und Power. Sie begreifen Herausforderungen als lösbare Aufgaben, so viel Selbstvertrauen nötigt auch Ihrem Umfeld viel Respekt ab. Es gibt eigentlich nur eine Sache zu beachten: Merkur empfiehlt, einen großen Bogen um die Gerüchteküche zu machen. Glauben Sie nicht alles, was im Bekannten- oder Kollegenkreis so erzählt wird. Tratschen Sie nichts weiter, was nicht wirklich sicher ist, dann dürfte Ihnen einiger Ärger erspart bleiben.

Ihre besten Zeiten: 25. – 27. Februar (lukrative Chancen), 5. – 7. April (gutes Gelingen), 8. – 10. August (neue Liebe).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, psychologisches Geschick und Zuverlässigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lasse mich von meiner inneren Stimme leiten.

An diesem Tag geboren: Joe DiMaggio, Francis Durbridge, Johannes XXIII., Andrew Carnegie, Carl Benz, Franz Xaver Gruber.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie von größeren Problemen verschont werden.