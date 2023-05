Das Geburtstags-Horoskop für den 27. März 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Keine Sorge, mit größeren Dramen ist im nächsten Lebensjahr nicht zu rechnen, nur hin und wieder klappt mal etwas nicht im ersten Anlauf. Merkur bittet Sie, dann nicht in Selbstzweifel zu verfallen, es muss nicht immer alles perfekt sein. Üben Sie sich in Geduld und warten Sie auf den richtigen Moment zum Eingreifen, dann erreichen Sie doch noch alles, was Sie wollten. Außerdem rät Ihnen Venus sich wieder mehr um Ihren Freundeskreis zu kümmern. Bleiben Sie nicht immer nur zu Hause, nehmen Sie sich für ein paar Stunden gedanklich Urlaub und amüsieren Sie sich ausgiebig, auch das muss mal sein.

Ihre besten Zeiten: 11. – 13. Juli (gut für Wellness), 12. – 14. August (positive Energien), 18. – 20. Januar (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Harmonie, Wertschätzung und Beständigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich öffne mein Herz.

An diesem Tag geboren: Wilhelm Conrad Röntgen, Manuel Neuer, Maria Carey, Heinrich und Golo Mann, Henry Royce, Erich Ollenhauer.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf glückliche Momente im Kreise von lieben Menschen.

