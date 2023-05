Das Geburtstags-Horoskop für den 29. Juni 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Mond und Mars sorgen dafür, dass es nicht an Abwechslung mangelt. Zum einen dürfte sich Ihr Bekanntenkreis erweitern und damit neuen Schwung in Ihr Privatleben bringen. Lassen Sie sich also auf neue Begegnungen ein und verlassen Sie immer wieder mal die gemütliche Couch zu Hause, auch wenn das bedeutet, dass Sie den inneren Schweinehund überwinden müssen. Zum anderen fällt Ihre Bereitschaft, spontan zu sein und sich auf Neues einzulassen, natürlich auch am Arbeitsplatz auf. Wer weiß, vielleicht bekommen Sie nun andere, weiterreichende Aufgaben übertragen.

Ihre besten Zeiten: 29. – 31. Oktober (Liebesglück), 10. – 12. März (positive Energien), 10. – 12. April (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstvertrauen, Mut und Abenteuerlust.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an mich.

An diesem Tag geboren: Anne-Sophie Mutter, Antoine de Saint-Exupéry, Gitte Hänning.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Das eine bestimmte Sache nun vollendet werden kann.

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!