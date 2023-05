Das Geburtstags-Horoskop für den 30. Juni 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Pfiffig und nie um ein passendes Wort verlegen präsentieren Sie sich in den kommenden zwölf Monaten. Dank Mars in Ihrem Zeichen wissen Sie genau, wie Sie sich ins rechte Licht setzen. Auch in praktischen Angelegenheiten beweisen Sie ein glückliches Händchen, trauen Sie sich also ruhig zu, die eine oder andere Baustelle in Ihrem Leben endgültig zu beseitigen. Behalten Sie dabei aber immer Ihr Ziel im Visier, sonst kann es passieren, dass Sie sich vor lauter Engagement noch gnadenlos verzetteln.

Ihre besten Zeiten: 29. – 31. August (Klarheit bekommen), 18. – 20. März (sich versöhnen), 6. – 8. Mai (gut für Wellness).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Abwechslung, Optimismus und Selbstbewusstsein.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Leben ist schön.

An diesem Tag geboren: Ralf Schumacher, Mike Tyson, Peter Alexander, Walter Ulbricht, Otto Sander, Michael Phelps.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf ein gutes Miteinander mit Freunden, Bekannten, Kollegen und Nachbarn.

