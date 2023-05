Das Geburtstags-Horoskop für den 28. Juni 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie kommen in den Genuss der stabilisierenden Energien von Mond und Saturn. Mit dieser Hilfe schärft sich der Blick, Sie erkennen genau, was Ihnen nicht mehr guttut und wo es sich lohnt, weiter dranzubleiben. Das kann berufliche Pläne betreffen, aber ebenso gut auch private Beziehungen, in denen sich Geben und Nehmen schon lange nicht mehr die Waage halten. Diszipliniert und geradlinig verfolgen Sie Ihre Ziele, da wird der Erfolg nicht lange auf sich warten lassen.

Ihre besten Zeiten: 13. – 15. August (mutig voranschreiten), 6. – 8. November (neues in Angriff nehmen), 16. – 18. Januar (erfolgreich im Job).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Leidenschaft, Scharfsinn und Konsequenz.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin für mein Wohl verantwortlich.

An diesem Tag geboren: Heinrich VIII., Kathy Bates, Anton Philipp Reclam, Jean-Jacques Rousseau, Klaus von Klitzing.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie Ihren Zielen langsam näherkommen.

