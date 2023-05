Das Geburtstags-Horoskop für den 3. März 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie werden über sich selbst staunen, wie offen und aufgeschlossen Sie durch das nächste Lebensjahr gehen. Es macht Ihnen Spaß, die ausgetretenen Pfade zu verlassen und sich für neue Themen oder Hobbys zu begeistern. Dank Mond und Mars haben Sie auch jede Menge Power und Unternehmungslust. Also nichts wie los, melden Sie sich beim Tanzkurs oder beim Lauftreff an, das macht Spaß, Sie lernen nette Menschen kennen und kommt so ganz nebenbei auch Ihrer Kondition zugute!

Ihre besten Zeiten: 1. – 5. Mai (interessante Neuigkeiten), 1. – 3. Oktober (gutes Gelingen), 5. – 7. Februar (topfit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Einfallsreichtum, Kreativität und überzeugendes Auftreten.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich verdiene meinen Erfolg.

An diesem Tag geboren: Loki Schmidt, Alexander Graham Bell, Jean Harlow, Heiner Geißler, Jessica Biel.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf ein gutes Miteinander mit Freunden, Bekannten, Kollegen und Nachbarn.

