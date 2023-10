Das Geburtstags-Horoskop für den 3. November 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Alles in allem sind die Aussichten für das nächste Lebensjahr recht vielversprechend. Sonne und Mond stehen güns­tig, das heißt Gefühl und Verstand befinden sich im Einklang. Man merkt Ihnen an, dass Sie wissen, was Sie tun, das macht Eindruck. Gewitzt, kompetent und schlagfertig treten Sie auf, daraus kann sich am Arbeitsplatz viel Gutes entwickeln. Eine Warnung sei aber ausgesprochen: Machen Sie einen großen Bogen um die Gerüchteküche, denn nicht alles ist wahr, was man sich so erzählt.

Ihre besten Zeiten:17. – 19. Dezember (Liebesenergien), 2. –4. April (Kontakte knüpfen), 25. – 27. August (neue Interessen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, Wortgewandtheit und Fantasie.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Meine Intuition leitet mich.

An diesem Tag geboren: Gerd Müller, Charles Bronson, Marika Rökk, Adi Dassler, Karl Baedeker.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Wenn Sie Single sind, dann könnte in Ihrem nächsten Sternenjahr Ihr Traumpartner auftauchen.