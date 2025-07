Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 14. bis 20. Juli 2025

Gleich am Montag sorgt das Mond-Jupiter-Trigon dafür, dass wir mit Optimismus und Leichtigkeit in die Woche starten. Und es geht positiv weiter, denn am Mittwoch zeigt sich der Mond erneut von seiner harmonischen Seite. Durch ein Sextil zu Venus und ein Trigon zum Merkur bereitet er uns gefühlvoll auf die kommenden Tage vor. Besonders wichtig wird das ab Freitag, wenn Merkur rückläufig wird. Es beginnt eine gefürchtete Zeit, in der nichts so läuft, wie wir es wollen. Doch zum Glück hat uns der Mond im Vorfeld sensibilisiert und begleitet uns sanft und wohlwollend durch diese Woche.

Lesen Sie außerdem: Rückläufiger Merkur 2025: Die Daten und astrologische Bedeutung!