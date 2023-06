Das Geburtstags-Horoskop für den 5. Juni 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Die Aussichten für das nächste Lebensjahr sind durchaus vielversprechend. Es gelingt Ihnen, so manch hartnäckiges Problem zu lösen und mit der Vergangenheit abzuschließen. Der Mond rät Ihnen aber, dass Sie genau hinsehen, wem Sie Ihr Herz ausschütten, vor allem am Arbeitsplatz ist Vorsicht geboten. Außerdem können Sie den einen oder anderen Erfolg einheimsen, gerade wenn es um berufliche oder geschäftliche Angelegenheiten geht. Vermeiden Sie es aber bitte, sich in überflüssige Diskussionen zu stürzen. Kämpfen ist nur dann angebracht, wenn es um etwas wirklich Wichtiges für Sie geht!

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. August (Liebeschancen), 4. – 6. Oktober (gut für Wellness), 29. – 31. Dezember (Vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Familienglück, Häuslichkeit und Geborgenheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Du bist mir wichtig.

An diesem Tag geboren: Josef Neckermann, Igor Strawinski, Mark Wahlberg. Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen. Auf viele günstige Gelegenheiten, die Sie schnell nutzen können.