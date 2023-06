Das Geburtstags-Horoskop für den 6. Juni 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Freuen Sie sich auf ein interessantes neues Lebensjahr. Sie entdecken so manches Themengebiet neu, das bereichert die Freizeit ebenso wie das berufliche Wirken. Zwei Dinge sollten Sie allerdings beachten: Geben Sie nicht auf, wenn mal etwas nicht auf Anhieb klappt. Und ziehen Sie sich nicht gleich zurück, wenn die Menschen in Ihrem Umfeld mal nicht so reagieren, wie gedacht. Gestehen Sie anderen ihre eigene Meinung zu, dann wird es wesentlich entspannter laufen.

Ihre besten Zeiten: 21. – 23. September (gut für Finanzen), 17. – 19. Februar (gute Energien), 28. – 30. April (kreative Phase).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Engagement, Optimismus und Durchsetzungsvermögen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich verdiene Anerkennung.

An diesem Tag geboren: Thomas Mann, Ferdinand Braun, Alexander Puschkin, Diego Velazquez, Regiomontanus, Klaus Bednarz.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ihre Grenzen auszuloten und über sich hinauszuwachsen.