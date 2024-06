Das Geburtstags-Horoskop für den 6. Juni 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie können im nächs­ten Lebensjahr sehr viel bewirken, Ihre Interessen verteidigen und Ihre Position im Leben festigen. Sobald Sie für sich entscheiden haben, was Sie wollen, kann es losgehen. Das ist allerdings nur möglich, wenn Sie Ihre Kraft nicht in kleinlichen Grabenkämpfen verschwenden. Nicht jede „spaßige“ Bemerkung ist es wert, näher darauf einzugehen, man darf auch mal was überhören und sich stattdessen den Dingen zuwenden, die Ihre ganze Aufmerksamkeit verdient haben.

Ihre besten Zeiten: 5. – 7. September (interessante Neuigkeiten), 15. – 17. Dezember (Hoffnung), 22. – 24. März (ein Problem klärt sich).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Wissensdurst, innere Balance und Eigenverantwortung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich achte selbst auf mein Wohl.

An diesem Tag geboren: Thomas Mann, Ferdinand Braun, Alexander Puschkin, Diego Velazquez, Klaus Bednarz.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Endlich klare Verhältnisse zu schaffen.

