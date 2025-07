Der Steinbock-Vollmond am 10.07.2025 ist für 4 Sternzeichen ein sagenhafter Erfolgsbringer!

Auch Zwillinge sollten unter den Vollmond-Kräften einen genaueren Blick auf ihre Finanzen werfen, besonders wenn sie sich aktuell in einem Engpass befinden. Es gibt da noch ein paar Möglichkeiten, wie Sie Ihr Geld sparen und vermehren können, und der Steinbock-Mond sendet Ihnen die besten Ideen dafür. Es kann auch nicht schaden, sich einmal professionell beraten zu lassen.

Da Ihr Verstand auf Hochtouren arbeitet, was Uranus in Ihrem Zeichen aktuell verstärkt, können Sie ein paar Projekte und Arbeitsprozesse optimieren. Halten Sie sich nicht zurück, sondern teilen Sie Ihre Gedanken mit. Ihre Vorschläge kommen gut an und Sie erhalten reichlich Lob. Fragen Sie an der Stelle doch mal nach einer Gehaltserhöhung?

Das Monatshoroskop im Juli 2025 für den Zwilling