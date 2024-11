Vollmond 2025: Alle Termine und sein besonderer Einfluss!

Während seines Erdumlaufs durchlebt der Mond sogenannte Mondphasen, welche sich in Neumond, zunehmenden Halbmond, Vollmond und abnehmenden Halbmond aufteilen lassen. Bei einem Vollmond stehen Erde, Sonne und Mond auf einer Linie. Der Mond selbst bietet keine Lichtquelle, doch da die sichtbare Mondseite während des Vollmonds voll von der Sonne angestrahlt wird, können wir den Vollmond in seiner vollen Pracht und hell erleuchtet erkennen.

In den meisten Fällen kommt es nur einmal im Monat zu einem Vollmond. Da ein Kalendermonat bis auf den Februar aber länger als der Mondzyklus ist, ereignen sich alle zwei bis drei Jahre auch zwei Vollmonde in einem Monat. Dieses Phänomen wird als "blauer Mond" bezeichnet, tritt im Jahr 2025 aber nicht auf. Bei einem Vollmond kann es auch zu einem sogenannten Supermond kommen. Das ist der Fall, wenn der Mond der Erde besonders nahe steht. Tritt der Vollmond komplett in den Kernschatten der Erde, sprechen wir hingegen von einer totalen Mondfinsternis, auch als Blutmond bekannt.

Auch ein Blick in unseren Mondkalender lohnt sich. Mit ihm können Sie den täglichen Mondstand verfolgen und erhalten die besten Tipps je nach Mondphase.