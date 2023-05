Das Geburtstags-Horoskop für den 7. Juni 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Aktiv, unerschrocken und mit großem Optimismus starten Sie in das nächste Lebensjahr. Der Mond feuert Sie zu Höchstleistungen an, obendrein gelingt es Ihnen, auch andere für Ihre Ideen zu begeistern. Wie wäre es vielleicht mal mit einem ausgefallenen Urlaubsziel? Oder wollen Sie eine neue Sportart ausprobieren? Hauptsache, Sie stellen Ihr Licht nicht unter den Scheffel und trauen sich auch was zu. Hüten müssen Sie sich nur vor einem: Menschen, die Ihnen das Blaue vom Himmel versprechen. Dann heißt es vorsichtig sein und lieber alles doppelt nachprüfen, bevor Sie sich auf irgendein zwielichtiges Projekt einlassen.

Ihre besten Zeiten: 22. – 24. November (Lotto spielen), 25. – 27. Februar (sich durchsetzen), 2. – 4. März (erfolgreich).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstvertrauen, Souveränität und Eigenverantwortung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich folge unbeirrt meinem Weg.

An diesem Tag geboren: Tom Jones , Liam Neeson, Prince, Dean Martin, Hans-Christian Ströbele, Paul Gauguin, Georg I.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass sich ein Problem nun endlich löst.

Die Eigenschaften der Sternzeichen im Überblick