Das Geburtstags-Horoskop für den 8. Juli 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: An Ausdauer mangelt es Ihnen ja zum Glück nicht, denn die dürfte hin und wieder gefragt sein, wenn ein Vorhaben nicht gleich auf Anhieb zündet. Der Mond rät, sich deshalb nicht in Selbstzweifel zu stürzen, sondern im Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten zu bleiben. Familie und Freunde stehen jederzeit mit Trost und Unterstützung bereit, reservieren Sie also ein wenig Zeit fürs Privat­leben. Venus und Uranus bringen in der Liebe frischen Schwung in Ihr Liebesleben. Das ist doch wunderbar.

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. Oktober (kreative Phase), 18. – 20. Dezember (gute Laune), 1. – 3. Februar (erfolgreich).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Günstige Gelegenheiten und die Fähigkeit, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Universum sorgt für mich.

An diesem Tag geboren: Hugo Boss, Walter Scheel, Elisabeth Kübler-Ross, Ernst Bloch, Käthe Kollwitz, John D. Rockefeller, Jean de la Fontaine, Ferdinand Graf von Zeppelin, Johann Carl Weck.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Aufgaben und Herausforderungen.

