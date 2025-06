Venus im Stier ab dem 06. Juni 2025: Diese 3 Sternzeichen erleben sinnliche Liebeswochen!

Venus steht in der Astrologie für Liebe, Beziehungen, Werte und Schönheit. Der Liebesplanet beeinflusst, wie wir Liebe empfinden und schenken, aber auch, was uns in Beziehungen wichtig ist. Je nachdem, in welchem Sternzeichen Venus sich im persönlichen Geburtshoroskop befindet, kann Ihr Einfluss sich immer etwas unterschiedlich äußern. Während Menschen mit Venus in den Fischen als sehr gefühlvoll, zurückhaltend und romantisch gelten, deutet eine Widder-Venus eher auf eine Person hin, die in der Liebe sehr stürmisch, leidenschaftlich und entschlossen ist.

Doch abgesehen vom Geburtshoroskop hat es natürlich auch einen spürbaren Einfluss, wenn Venus für ungefähr alle 4 bis 5 Wochen in ein anderes Sternzeichen wechselt. Mit ihrem Einzug in den Stier am 6. Juni kann Venus ihre volle Liebeskraft entfalten, immerhin ist sie der Herrscherplanet des Stiers. Doch welchen Einfluss bringt die Stier-Venus auf unser Liebesleben mit sich?

Das Erdzeichen Stier gilt als besonders beständig, anhänglich und genussvoll in der Liebe. Auf diese treuen Seelen ist auch in schweren Zeiten Verlass und hat sich ein Stier erstmal festgelegt, sehnt er sich in der Regel nach einer harmonischen und langfristigen Partnerschaft.

Mithilfe der Stier-Venus können wir uns darüber bewusst werden, welche Erwartungen wir eigentlich an eine Partnerschaft stellen, was wir uns von der Liebe wünschen und wie wir unsere Zuneigung anderen zeigen möchten. Es ist eine gute Zeit, um bestehende Partnerschaften zu pflegen, zu vertiefen und enger zusammenzuwachsen. Auch gemeinsame Unternehmungen machen gleich noch mehr Spaß und die Lust auf tolle Sommeraktivitäten steigt.

Da Stiere gerne langfristig denken, könnten einige Paare nun beschließen, die gemeinsame Zukunft weiter zu planen. Womöglich kommt es bei so manchem zu einem Zusammenzug oder Heiratsantrag. Während mit der vorherigen Widder-Venus der Fokus auf Eroberung und Abenteuer lag, wir aber auch sehr impulsiv waren, bringt Venus im Stier mehr Ruhe in unser Liebesleben. Wir sehnen uns nach einer beständigen Liebe, nicht nach zwanglosen Affären und werden daran erinnert, geliebte Menschen in unserem Leben noch mehr wertzuschätzen. Dabei hilft auch Merkur im Krebs ab dem 9. Juni, indem er uns dazu bringt, Herz und Verstand in Einklang zu bringen.

Im geduldigen Stier erzwingt Venus nichts, sondern legt Wert auf gemeinsame Interessen, Unternehmungen und wahre Verbundenheit. Wir sind anderen gegenüber auch wesentlich geduldiger, großzügiger und verständnisvoller. Das gibt besonders Singles die Möglichkeit, neue Bekanntschaften in Ruhe kennenzulernen, ganz ohne Druck, aber mit geschärften Sinnen.