Das große Pfingst-Horoskop 2025: Schon jetzt startet Ihr Sommerglück!

Zum Start in das verlängerte Wochenende zog Liebesgöttin Venus in den sinnlichen Stier und versüßt Ihnen von dort das Leben zusätzlich: Jetzt geht es um Zufriedenheit, Nähe, Genuss, Körperlichkeit und emotionale Sicherheit. Was sich jetzt zeigt, darf echt sein. Was sich anbahnt, darf bleiben. Und was schon da ist, wird tiefer, ruhiger, erfüllter. Diese Venus verlangt nicht nach Drama, sondern nach Berührung. Sie will keinen Beweis, sie will Echtheit und Stabilität. Auch in finanziellen Dingen wirkt sie beruhigend: Wer sich lange Sorgen gemacht hat, findet jetzt Lösungen, die gleichzeitig solide und liebevoll sind.

Ebenfalls an diesem Freitag geschah das, was sich mit ein wenig Poesie ein Pfingstwunder nennen lässt: Merkur bildete kurz nach Mitternacht ein Sextil zu Mars. Kommunikation und Wille, Worte und Handlung, Verstand und Energie fließen zusammen. Konflikte können sich lösen, Gespräche bringen Versöhnung, Entscheidungen werden mutig getroffen. Es ist ein Friedensangebot an Sie selbst und an die Welt. Wenn Sie sich trauen, ehrlich zu sprechen, werden Sie überrascht sein, wie viel Liebe zurückkommt. Was jetzt gesagt wird, ist ein neues heilsames Kapitel.

