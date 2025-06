3 Sternzeichen zieht der Skorpion-Mond am Wochenende ab dem 07.06.2025 in seinen magischen Bann!

Der mystische Mond im Skorpion gefällt Ihnen! Sie spüren, dass etwas Magisches in der Luft liegt, und damit können Sie sehr gut umgehen. Am Samstag verleiht Ihnen das so viel Kraft, dass Sie endlich einen Plan in die Tat umsetzen, der schon lange in Ihrem Kopf herumschwirrt. Holen Sie sich dabei ruhig Unterstützung. Sie sind so oft für Ihre Freund*innen da, dass diese sich jetzt gerne revanchieren!

Auch am Sonntag begleitet Sie der Mond durch den Tag. Seine Unterstützung nehmen Sie jetzt als ein Gefühl der inneren Ruhe wahr. Sie sind voller Zuversicht und spüren, dass bald etwas Großartiges geschehen wird! Das ist toll und sorgt für gute Laune. Unternehmen Sie heute also ruhig etwas mit Ihren Freund*innen, um diese freudigen Emotionen zu verstärken. Was für ein schöner Tag!

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Am Mittwoch steht der Vollmond im Sternzeichen Schütze. Vielleicht ist das ja schon der lebensverändernde Moment, den Sie spüren? Bereiten Sie sich auf den Vollmond vor.

Das große Sommerhoroskop 2025: Sternzeichen Krebs