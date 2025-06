Merkur im Krebs ab 9. Juni 2025: Für 3 Sternzeichen öffnen sich neue Türen ins Glück!

Merkur wandert am 9. Juni 2025 um ca. 00:58 Uhr in das Wasserzeichen Krebs und verweilt dort bis zum 26. Juni, bis er in den Löwen weiterzieht. Doch das ist noch nicht alles, denn im Monat Juni kommt es zu mehreren Konstellationen mit dem Krebs, weshalb das Sternzeichen einen sehr starken Einfluss auf uns ausübt. Zum einen wegen des Starts der Krebs-Saison am 21. Juni und auch, weil am selben Tag wie der Merkur-Wechsel Glücksplanet Jupiter ebenfalls in den Krebs einzieht.

Doch wie wirkt es sich nun auf Verstand, Sprache und Intellekt aus, wenn Kommunikationsplanet Merkur im Krebs steht? Alles Wichtige und warum genau drei Sternzeichen von diesen Merkur-Kräften absolut beflügelt werden, lesen Sie hier.

