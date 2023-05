Das Geburtstags-Horoskop für den 9. April 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit viel Power und Optimismus geht es ins nächste Lebensjahr. Sie können es gar nicht erwarten, Ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Bravo, bestimmt können Sie nun einiges in die Wege leiten, was sich in Zukunft noch als recht hilfreich erweist. Achten Sie nur darauf, nicht jedem davon zu erzählen. Vor allem am Arbeitsplatz sollten Sie sich die Personen gut aussuchen, denen Sie Ihr Vertrauen schenken. Übrigens gilt das auch anders herum, überlassen Sie Klatsch und Tratsch den anderen.

Ihre besten Zeiten: 28. – 30. Juni (Liebeschancen), 11. – 13. Dezember (Vertrauen), 8. – 10. Februar (lukrative Ideen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Schlagfertigkeit, Durchsetzungskraft und innere Balance.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin in meiner Mitte.

An diesem Tag geboren: Jean-Paul Belmondo, Charles Baudelaire, Hugh Hefner, Rolf Kauka, Heinz Nixdorf, Jacques Villeneuve, Tim Bendzko, Helene Lange.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Freunde, die Ihnen immer zur Seite stehen..

