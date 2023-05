Das Geburtstags-Horoskop für den 14. Oktober 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Die Aussichten für die folgenden zwölf Monate lassen sich gar nicht schlecht an: Sonne und Mond sind Ihnen wohlgesonnen, das stärkt Sie von innen he­raus. Engagiert legen Sie sich ins Zeug, wenn es um etwas Wichtiges geht. Und das Beste: Ihre Begeisterung steckt auch andere an, man greift Ihnen deshalb gern unter die Arme, wenn mal Not am Mann ist. Machen Sie etwas daraus, und es mangelt Ihnen jedenfalls auch nicht an Ideen. Wenn Sie sich erstmal zu einer Entscheidung durchgerungen haben, läuft alles wie von selbst, also Ärmel hochkrempeln und los geht’s!

Ihre besten Zeiten: 28. – 30. Dezember (günstig für die Finanzen), 6. – 8. März (gut fürs Geschäft), 7. - 9. Juli (Karrierechancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Harmonie und eine sympathische Ausstrahlung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin dankbar für all das Gute in meinem Leben.

An diesem Tag geboren: Cliff Richard, Roger Moore, Hannah Arendt, Heinrich Lübke, Dwight D. Eisenhower.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Sich mal von einer ganz anderen Seite zu zeigen und mehr Lebensfreude zu gewinnen.

