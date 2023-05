Das Geburtstags-Horoskop für den 23. Oktober 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Immer auf dem Sprung zu aufregenden Abenteuern, so kennt man und so liebt man Sie. Dagegen ist auch nichts zu sagen, solange Sie sich nicht verzetteln. Der Mond rät Ihnen, im nächsten Lebensjahr Prioritäten zu setzen. Erst sollte alles gut zu Ende gebracht werden, bevor es mit etwas Neuem losgeht. Wenn Sie das beherzigen, dürfte Ihnen vieles von dem gelingen, was Sie in die Wege leiten. An guten Ideen mangelt es Ihnen jedenfalls nicht. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von gu­ten Freunden beraten! Aber es gibt auch noch Uranus, der manchmal für Unruhe sorgt und nicht alles so läuft, wie Sie es sich vorstellen. Hin und wieder wird Ihre Geduld auf die Probe gestellt.

Ihre besten Zeiten: 17. – 19. Dezember (Selbstbewusstsein), 19. – 21. August (gut für Erholung), 17. – 19. September (Karrierechancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Balance und Klarheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich mir alles zutrauen kann.

An diesem Tag geboren: Ryan Reynolds, Michael Crichton, Katrin Sass, Pele, Felix Bloch, Adalbert Stifter.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Auf erfreuliche Begegnungen und auf das Gefühl, geliebt und geschätzt zu werden.

