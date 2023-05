Das Geburtstags-Horoskop für den 30. September 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Eigentlich sind die Aussichten für das nächste Lebensjahr ganz vielversprechend. Sie verfügen über Ausdauer und einen festen Willen. Doch hin und wieder stehen Sie sich selbst ein biss­chen im Wege. Sie wollen eben gebeten werden, bevor Sie aktiv werden, so sind Sie es einfach gewohnt. Doch diesmal heißt es, den Stolz hinunterschlucken, wenn Sie etwas Bestimmtes wollen. Es ist nicht so, dass man Sie nicht schätzt, ganz im Gegenteil, man wird nur nicht den roten Teppich für Sie ausrollen. Aber dennoch lassen Sie sich nicht unterkriegen, denn Merkur und Mars sind Ihre Antreiber. Trotz kleiner Hürden können Sie in kürzester Zeit viel erreichen, wenn Sie sich dahinterklemmen.

Ihre besten Zeiten: 17. – 19. Dezember (harmonisches Familienleben), 1. – 3. Februar (Vitalität), 6. – 8. August (Selbstbehauptung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ich respektiere deine Meinung.

An diesem Tag geboren: Monica Bellucci, Udo Jürgens (Foto), Elie Wiesel, Truman Capote, Hans Geiger, William Wrigley.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass sich endlich ein lang gehegter Wunsch erfüllt.

