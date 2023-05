Das Geburtstags-Horoskop für den 9. Oktober 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Wenn wieder einmal alle Welt etwas von Ihnen will, haben Sie durchaus das Recht, einmal Nein zu sagen! Der Mond mahnt, sich im nächsten Lebensjahr nicht zu viel auf einmal vorzunehmen. Wenn Sie jemandem einen Gefallen tun wollen, dann bitte nur, wenn Sie selbst dadurch nicht in Zeitnot kommen. Es muss auch nicht immer alles perfekt sein, halten Sie sich nicht mit Kleinigkeiten auf, wenn Sie sowieso viel um die Ohren haben. In der Ruhe liegt bekanntermaßen die Kraft, Sie werden staunen, was Sie alles schaffen, wenn Sie sich nicht hetzen. Dank Ihres Selbstvertrauens und Ihrer Ausdauer winkt sogar der eine oder andere kleine Etappensieg. Setzen Sie sich also beruflich nicht unnötig unter Druck, man weiß auch so, was Sie alles können und leisten.

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. Dezember (Neuigkeiten), 3. – 5. März (schöne Erlebnisse), 2. – 4. Juli (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Struktur, Zuverlässigkeit und Ordnungssinn.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin dankbar für alle meine Fähigkeiten und Talente.

An diesem Tag geboren: David Cameron, France Gall, John Lennon, Heinrich George, Julius Maggi.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ihren Erfolg dank Ihrer Fähigkeiten Stück für Stück weiter auszubauen.

