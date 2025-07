Das Geburtstagshoroskop für den 1. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sonne und Merkur stehen in Konjunktion, was zur Folge hat, dass Sie vehementer denn je an die Dinge herangehen, die Ihnen wichtig sind. Sie wollen so manches richtig durchboxen. Der Satz: „Ihr Wille kann Berge versetzen“, war noch nie so richtig wie jetzt. Wenn Sie etwas wirklich wollen, erreichen Sie das auch im kommenden Jahr. Sie sind richtig konsequent und sehr direkt. Warten? Zögern? Alles Fremdwörter für Sie! Sie helfen Ihrem Schicksal selbst ganz gehörig auf die Sprünge!

Ihre besten Zeiten: 21. – 23. Oktober (gut für Sport), 8. – 10. Dezember (Jobchancen), 5. – 7. Mai (positive Energien).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Entschlossenheit, Selbstbewusstsein und Power.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich respektiere deine Meinung.

An diesem Tag geboren: Bastian Schweinsteiger, Yves Saint Laurent, Herman Melville, Jean-Baptiste de Lamarck.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf Lebensfreude und viele schöne Erlebnisse.