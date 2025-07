Das Geburtstagshoroskop für den 3. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Halten Sie kurz inne, bevor Sie die Kerzen auf der Torte auspusten und überlegen Sie, was Sie sich für das nächste Lebensjahr vornehmen. Nicht, dass Ihnen die Erfolge einfach so in den Schoß fallen werden, so einfach ist es leider nicht… Aber Merkur, Uranus und der Mond unterstützen Sie nach Kräften, wenn Sie sich für Ihre Ziele wirklich ins Zeug legen. Also, Wunsch formulieren, Verbündete suchen und am Ball bleiben, dann können Sie vieles erreichen!

Ihre besten Zeiten: 27. – 29. September (Vertrauen), 10. – 12. Dezember (Liebeschancen), 9. – 11. Juli (gut für Weiterbildung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lebensfreude, Vitalität und Großzügigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich genieße mein Leben.

An diesem Tag geboren: Friedrich Wilhelm III., Martin Sheen, Hans Wilhelm Schlegel.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie finden endlich die Lösung für ein Problem.