Das Geburtstagshoroskop für den 10. August 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Es gelingt Ihnen in Stresssituationen immer wieder, in Ihre Mitte zu kommen. Sie wissen, was Sie wollen, und das ist viel wert, gerade, wenn Sie etwas durchsetzen möchten. Sie sind kontaktfreudig und zeigen sich meist von Ihrer Schokoladenseite, deshalb dürfte sich die eine oder andere neue Bekanntschaft als echte Bereicherung erweisen. Da Sie offen sind für Verbesserungsvorschläge, zollt man Ihnen auch am Arbeitsplatz Respekt.

Ihre besten Zeiten: 6. – 11. November (Kontakte knüpfen), 4. – 6. Mai (neue Erkenntnisse), 5. – 7. Juli (Liebesglück).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Balance, Empfindsamkeit und Fantasie.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf mein Herz.

An diesem Tag geboren: Antonio Banderas, Alfred Döblin, Les Humphries, Herbert C. Hoover.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ein Problem, welches Sie schon länger mit sich herumtragen, kann nun endlich gelöst werden.

Nicht verpassen: Portaltage 2024: Daten und Bedeutung der kosmischen Energien