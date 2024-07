Das Geburtstagshoroskop für den 10. Juli 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sonne und Mond stehen günstig, das sind vielversprechende Aussichten fürs nächs­te Lebensjahr. Sie wissen, was Sie wollen, und das ist viel wert: Andere spüren genau, dass Sie mit sich im Reinen sind, und respektieren Ihre Ansichten und Wünsche mehr denn je. Das betrifft die Kollegen am Arbeitsplatz ebenso wie die Menschen im Privatleben, Ihre klaren Worte verfehlen nicht ihre Wirkung. Zeigen Sie aber bitte Ausdauer, wenn sich die Dinge trotz allem ein wenig anders entwickeln als gewünscht, am Ende kann sich noch alles zu Ihrer Zufriedenheit fügen.

Ihre besten Zeiten: 8. – 10. Oktober (gut für Finanzen), 22. – 24. November (Liebeschancen), 29. – 31. März (kreative Phase).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lebensfreude und Ausdauer.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Alles ist gut so, wie es ist.

An diesem Tag geboren: Carl Orff, Mario Gomez, Alfred Biolek, Marcel Proust, Nikola Tesla, Johannes Calvin.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Wenn Sie schon lange einsam sind, dann kommt eine neue Liebe.

