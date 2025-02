Das Geburtstagshoroskop für den 12. Februar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Während andere vielleicht unschlüssig sind oder innere Kämpfe auszufechten haben, wissen Sie genau, was Sie wollen. Das lässt Sie stark erscheinen, Sie sagen klar, was Sie denken und was Sie sich vorstellen. So machen Sie es Ihrem Umfeld leichter, auf Ihre Wünsche einzugehen, zudem sammeln Sie quasi nebenbei ein paar Sympathiepunkte mehr.

Ihre besten Zeiten: 4. – 6. Mai (sich weiterbilden), 19. – 21. August (kluges Vorgehen), 13. – 15. November (dem Bauchgefühl vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Persönliche Weiterentwicklung und innere Stärke.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin stolz auf mich.

An diesem Tag geboren: Louis Renault, Abraham Lincoln, Gustl Bayrhammer, Hugo Stinnes, Charles Darwin, Max Beckmann.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Wenn Sie schon lange einsam sind, dann kommt eine neue Liebe.