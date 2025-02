Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 10. bis 16. Februar 2025

In dieser Woche erwartet uns ein astrologisches Highlight am Mittwoch. Der Vollmond steht im Sternzeichen Löwe und verleiht uns Kraft und Selbstvertrauen. Jetzt haben wir den Mut, für uns selbst einzustehen! Seine kraftvollen Energien sorgen dafür, dass wir über uns hinaus wachsen können. An diesem besonderen Tag - sowie an den anderen Tagen der Woche - helfen uns die Mantras dabei, eine Verbindung zum Mond zu schaffen.