Das Geburtstagshoroskop für den 12. Juni 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Als Zwilling sind Sie eigentlich kein Freund von allzu langfristigen Planungen. Trotzdem verstehen Sie es im nächsten Lebensjahr verstärkt, mehr Ordnung und Struktur in den Alltag zu bringen. Sie beweisen Organisationstalent und entlarven so manchen Zeitfresser, der Sie nur unnötig aufhält. Der Mond hat noch eine Botschaft für Sie im Gepäck: Bitte immer diplomatisch bleiben, auch wenn Ihnen mal etwas zuwider läuft, vor allem am Arbeitsplatz. Mit Charme können Sie mehr erreichen, als wenn Sie gleich mit schweren Geschützen auffahren.

Ihre besten Zeiten: 24. – 26. Oktober (Lebensfreude), 7. – 9. März (Vertrauen), 15. – 17. Mai (Hoffnung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, Mitgefühl und Genuss­fähigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf mein Bauchgefühl.

An diesem Tag geboren: Anne Frank, Hannelore Kraft, Egon Schiele, Johanna Spyri (Heidi), George Bush, Adriana Lima, Otto Schenk.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie lassen sich auf ein aufregendes Abenteuer ein.

