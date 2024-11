Das Geburtstagshoroskop für den 14. November 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Im Großen und Ganzen wissen Sie in den kommenden zwölf Monaten eigentlich genau, worauf es ankommt, auf Ihr Bauchgefühl ist Verlass. Trotzdem zweifeln Sie immer wieder mal an sich selbst, sehen die Dinge dramatischer, als sie sind. Mond und Saturn raten in solchen Phasen, mit einer Person Ihres Vertrauens zu sprechen, aus der Sicht eines Außenstehenden wirkt manches nicht gar so erschreckend. Nehmen Sie sich die Zeit, um Ihre Hobbys zu pflegen, das ist ein guter Ausgleich zum stressigen Alltag.

Ihre besten Zeiten: 4. – 6. Februar (sich neu verlieben), 2. – 4. August (kreative Phase), 15. – 17. November (neue Chancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Sinn für Humor, neue Bekanntschaften und Verantwortungsgefühl.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich gehe auf dich zu.

An diesem Tag geboren: Claude Monet, Josh Duhamel, Prinz Charles, Gunter Sachs, Hussein I., Astrid Lindgren, Hermann Bahlsen.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Auf viele schöne Momente im Kreise von lieben Menschen.