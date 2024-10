Diese 3 Sternzeichen haben im November 2024 fantastische Liebessterne!

Nichts los am Liebeshimmel?! Nicht bei Ihnen! Dieser Monat wird in Liebesangelegenheiten mehr als aufregend für Sie, lieber Krebs! Ob als Single oder in einer Partnerschaft, der November hält viele Überraschungen für Sie bereit! Als Single fühlen Sie sich diesen Monat aufgeschlossener als sonst. Es fällt Ihnen nun besonders leicht, neue Menschen kennenzulernen. Und das lohnt sich! Es können sich einige interessante Kontakte ergeben, aus denen sich durchaus mehr entwickeln kann.

Aber auch vergebene Krebse können sich auf Neues freuen! Im November trauen Sie sich endlich, Ihrem Herzensmenschen zu sagen, was Ihnen fehlt und was Sie sich für Ihre Beziehung wünschen. Ihre Wünsche werden erhört werden! Freuen Sie sich auf überraschende Liebesmomente zu zweit!

