Das Geburtstagshoroskop für den 17. November 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Unruhe und Hektik sind so gar nicht nach Ihrem Geschmack. Trotzdem ist es gut möglich, dass Sie sich im nächsten Lebensjahr zu viel aufladen und dann in Zeitnot kommen. Versprechen Sie bitte nur das, was Sie auch ohne große Opfer halten können. Ein klares Nein ist immer noch besser, als jemanden enttäuschen zu müssen. Keine Sorge, man schätzt Sie deshalb nicht weniger, es ist auch kein Egoismus, wenn man die eigenen Interessen mal nicht hinten anstellt.

Ihre besten Zeiten: 25. – 27. Februar (Sport treiben), 5. – 7. April (Liebesglück), 8. – 10. August (Lebensfreude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, psychologisches Geschick und Zuverlässigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lasse mich von meiner inneren Stimme leiten.

An diesem Tag geboren: Rock Hudson, Sophie Marceau, Ellis Kaut, Vespasian, Danny de Vito, Toni Sailer.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Aufgabengebiete, die Ihnen leicht von der Hand gehen und viel Spaß machen.